Нельзя исключать лабораторный характер возникновения COVID-19. Об этом говорится в докладе комиссии по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet на основе двухлетней работы.

"На момент публикации данного отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением вируса являются все еще вероятными: инфицирование при работе "в поле", инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории", - говорится в докладе.

Комиссия по коронавирусу журнала Lancet создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2.

Напомним, ранее мы рассказывали, что по мнению ВОЗ пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем. В организации отметили, что количество случаев смерти из-за COVID-19 в мире снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года.

Ранее мы также рассказывали о новом докладе ООН, в котором говорится, что пандемия коронавируса, объявленная в начале 2020 года, война в Украине и влияние климатических изменений значительно ухудшило "индекс человеческого развития" в мире за последние 30 лет.