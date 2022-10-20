В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины опубликовали статистику, сколько украинцев вакцинировались от COVID-19 с начала пандемии.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

Медики рассказали о текущем состоянии вакцинации:

одну дозу получили более 16,1 млн человек;

две дозы – более 15,3 млн человек;

бустерную дозу – более 2,4 млн человек;

вторую бустерную дозу – более 61 тыс. человек.

В ЦОЗ напомнили, что первую бустерную дозу могут получить люди старше 18 лет, получившие две дозы двудозной вакцины или одну дозу однодозной более 5 месяцев назад. Через 4 месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения COVID-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.

Как первый, так и второй бустер можно производить вакцинами Pfizer, Janssen или CoronaVac после первичного курса любыми вакцинами, в т.ч. по смешанной схеме. Бустерную прививку также можно сделать той же вакциной, которой делали первичный курс, или другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации.

Ранее мы писали, что в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим.

Также "Страна" сообщала, что заболеваемость COVID-19 в Украине еженедельно растет примерно на 40 процентов.