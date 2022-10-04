С началом осени заболеваемость COVID-19 в Украине еженедельно увеличивается примерно на 40% (в Киевской области - на 42%, в Кировоградской области - на 180%, в Житомирской области - в 1,5 раза, в Харьковской области - вдвое).

Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Украины.

Несоблюдение противоэпидемических мер может привести к увеличению случаев заболевания COVID-19, чем в прошлом году.



Эффективная защита от тяжелого течения болезни – вакцинация, эффективное предотвращение распространения болезни – своевременное тестирование.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция передала Украине более 500 тысяч доз антиковидной вакцины Pfizer.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.