Китай резко улучшил свои позиции в рейтинге экспортёров автомобилей с началом пандемии и теперь занимает третье место в мире по этому показателю.

Таковы данные исследования мониторинговой компании Gavekal Research.

Будучи 5-й автомобильной державой по итогам 2019 года, Китай совершил мощный рывок, нарастив производство с 0.5 миллиона до 2.5 миллионов машин в год.

На первом месте по-прежнему японцы.

Германия потеряла свою лидирующую позицию - с 2017 ее производство автомобилей неуклонно падает и сейчас находится примерно на уровне китайского.

По состоянию на конец января 2023 года Китай находился на четвертом месте и его объемы экспорта авто опережали только Германия, США и Япония. Больше всего китайских бензиновых авто продают в Юго-Восточной Азии, Мексике и ОАЭ, а электрокары пользуются наибольшим спросом в Бельгии, Великобритании и Филиппинах.

Крупнейшим китайским экспортером авто является концерн SAIC, в который входят марки MG и Maxus. Второе место занимает Chery, а на третье - вышел китайский завод Tesla.

В десятке самых популярных авто из Китая - SAIC, Chery, Tesla, Changan, Dongfeng, Geely, Great Wall Motor, JAC, BAIC, CNHTC.

Как писала "Страна", на днях Китай представил свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Однако он не понравился Украине и Западу.

При этом американские СМИ пишут о планах Китая поставить оружие России, поэтому президент США Джо Байден пригрозил Китаю санкциями в случае начала подобных поставок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.