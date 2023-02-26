Китай собирается конкурировать с системой спутникового интернета Starlink Илона Маска, запустив на орбиту 13 тысяч спутников в рамках проекта "Великая стена".

Об этом пишет издание South China Morning Post.

В КНР завершены испытания сети связи с использованием спутниковых и наземных станций 5G. На следующем этапе последуют многочисленные запуски с выводом на орбиту до 13 тысяч спутников связи. Спутник широкополосной связи с поддержкой протоколов 5G Китай успешно испытал в феврале 2020 года.

В публикации говорится, что завершение проекта "Великая стена" ожидается в 2025 году, что должно будет обеспечить доступ к спутниковому интернету по всему миру. Еще в ноябре 2020 года Китай подал заявку в Международный союз электросвязи на использование орбитального и радиочастотного диапазонов двух гигантских спутниковых группировок - в общей сложности 12 992 спутника широкополосной связи.

Также предполагается, что для борьбы со спутниками Starlink, находящимися в космическом пространстве над территорией Китая, будет создано оружие с использованием микроволн и лазеров.

Ранее мы писали, что Россия создает свой аналог Starlink - системы спутникового интернета. Для старта планируется развернуть на орбите группировку спутниковой системы "Скиф", ее запуск запланирован на 2025 год.

Также "Страна" рассказывала, что в конце прошлого года SpaceX запустила новые спутники Starlink, которые смогут раздавать интернет непосредственно на смартфон.