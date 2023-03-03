МИД Китая назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы в мире.

Такое заявление сделала официальный представитель министерства Мао Нин на брифинге.

Представитель МИД КНР призвала США к пересмотру ядерной политики, ответственному выполнению обязанности по разоружению, снижению роли ядерного оружия в политике нацбезопасности и принятию значимых практических мер по снижению ядерных рисков.

По ее словам, США как самая мощная ядерная держава должны проводить ответственную ядерную политику. Однако в последние годы США создали небольшие блоки, напоминающие о временах холодной войны.

"США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы", – заявила дипломат.

В МИД КНР подчеркнули, что заявления США об исходящей от Китая ядерной угрозе являются предлогом для расширения их собственного ядерного арсенала.

"Называть Китай ядерной угрозой — удобный предлог для США расширить собственный ядерный арсенал и сохранить свою военную гегемонию. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что Китай всегда очень осмотрительно и ответственно относился к нашей ядерной политике. Мы придерживаемся оборонительной ядерной стратегии и политики неприменения первыми ядерного оружия и поддерживаем наш ядерный потенциал на минимальном уровне, требуемом национальной безопасностью. Китай строго выполнял свои обязательства по ядерному нераспространению и следовал рациональному, скоординированному и сбалансированному подходу к ядерной безопасности. Мы привержены мирному использованию ядерной энергии и помогаем миру извлечь максимальную пользу из ядерной энергии. Китай ценит международное сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии и внес важный вклад в защиту безопасности ядерных объектов и снижение рисков распространения ядерного оружия", - сказала Мао Нин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны в мире нарастает.

А Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщал, что из-за войны в Украине риск применения ядерных арсеналов стал самым высоким за последние десятилетия.