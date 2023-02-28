В Кремле заявили, что не будут возобновлять участие в договоре по контролю над ядерными вооружениями с США, если Вашингтон не прислушается к позиции Москвы.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Sky News.

"Условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - заявил Песков.

По его словам, НАТО из-за поставок оружия Украине, "действует единым блоком уже не как наши условные противники, а как враги".

Напомним, в Госдепе заявили, что США не хотят наращивать ядерный арсенал и не видят такой возможности у РФ.

Также Джо Байден говорил, что не видит подготовки России к применению ядерного оружия. По словам Байдена, вопрос приостановки участия в Договоре СНВ-3 можно решить.

В то же время, США перебросили в Испанию четыре своих бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, после выхода РФ из Договора о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений.