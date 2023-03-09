США вводят санкции против ряда китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания беспилотников.

Об этом говорится на сайте Минфина США.

Сообщается, что речь идет о "сети из пяти компаний и одного человека", которая базируется в КНР и "отвечает за продажу и отгрузку тысяч аэрокосмических компонентов, в том числе компонентов, которые могут использоваться в продуктах Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA)".

HESA участвовала в производстве дронов "Shahed-136", которые Иран передавал России.

Под санкциями оказались компании Koto Machinery, Raven International Trade Limited, Guilin Alpha, S&C Trade и ее сотрудник Юнь Сяюан, Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd.

Напомним, недавно США предупредили союзников о введении санкций против Китая в случае оказания военной помощи России.

Ранее мы писали, что на днях Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из разных стран, в том числе из России и Беларуси.

При этом львиная доля компаний - китайские, их 28. В списке еще значатся Пакистан, Мьянма, Тайвань.