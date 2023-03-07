Министр иностранных дел Китая приравнял любую возможную будущую военную поддержку Пекином войны России против Украины с продажей США оружия Тайваню.

Об этом сообщает CNN.

"Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?" — спросил министр иностранных дел Цин Ган во время пресс-конференции.

Цинь сказал, что "абсурдно" вмешательство "высокопоставленных официальных лиц США" в вопрос о Тайване, который, по его словам, является "делом китайского народа".

"Никакая другая страна не имеет права вмешиваться в это", — сказал он.

Также министр отказался исключать применение Китаем силы для взятия Тайваня под свой контроль.

"Мы продолжим работать с величайшей искренностью и приложим все усилия для достижения мирного воссоединения. Между тем, мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", - сказал он.

Что касается российско-украинской войны, Цинь заявил во вторник, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не поставлял оружие ни одной из сторон".

"Китай всегда выносит собственное суждение и принимает решение по этой позиции независимо, исходя из существа вопроса. Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее", — сказал Цинь.

Напомним, в этом году Китай увеличивает военный бюджет на 7,2%.

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