Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на ежедневном брифинге допустила оговорку.

По ее словам, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне, будут обсуждать вызовы со стороны Российской народной республики.

"Они также обсудят другие международные проблемы, в том числе совместный ответ на вызовы Российской народной республики", - сказала Жан-Пьер.

Скорее всего, она имела в виду Китайскую Народную Республику.

Ранее журналисты писали, что на встрече президента США и канцлера Германии в Белом доме Шольца могут склонять к переносу производств немецкой военной промышленности в Америку.

"Страна" не раз писала об оговорках Байдена. Например, в своей речи о военной помощи Украине оговорился, заявив, что новый пакет помощи от Вашингтона "поможет противостоять жестокой агрессии Украины". Потом президент исправился и сказал: "которая происходит из-за России".