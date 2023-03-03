На сегодняшней встрече президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме канцлера ФРГ могут склонять к переносу производств немецкой военной промышленности в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Встреча пройдет сегодня в обед. Ожидается, что она продлится несколько часов.

"Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках Европейского Союза, но брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс. Одним из возможных решений может быть перенос части производства в США, где больше мощностей", - заявил изданию неназванный немецкий чиновник.

Тема Украины в обсуждениях будет ключевой. В рамках обсуждения поднимется вопрос и Китая.

"Два лидера стремятся избежать любого сценария, в котором Китай мог бы сыграть более важную роль и в конечном итоге открыто поддержать Россию", - пишет издание.

Шольц едет в Вашингтон без обычной пресс-делегации, и после встречи пресс-конференция не запланирована.

Представитель правительства Германии сказал Bloomberg, что в этот раз два лидера хотят сохранить конфиденциальность своего обсуждения.

Напомним, ранее посол Украины в Германии опубликовал видео тренировки бойцов ВСУ на танках Leopard в немецком Мюнстере.

Также мы сообщали, что немецкая экономика может потерять 4% роста к концу года на фоне войны в Украине.