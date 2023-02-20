Год войны в Украине сильно ударил по Германии с экономической точки зрения: немецкая экономика может потерять четыре процента роста к концу текущего года.

Об этом пишет газета Rheinische Post.

Сокращение идет из-за резкого повышения цен на энергоносители и перебоев с их поставками.

Издание пишет, что экономические потери в наступившем году будут выше, чем в предыдущем: за 2022-й их оценивают на уровне 2,5% производительности экономики, или 100 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что за американский сжиженный газ европейские предприятия сегодня платит вчетверо больше, чем промышленные потребители в США.

Также СМИ писали, что Германия не разрешала передачу Украине немецких танков, опасаясь потери своих экономических рынков.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.