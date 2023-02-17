Порядка 300 тысяч авиапассажиров в Германии будут вынуждены отказаться от своих рейсов в пятницу, 17 февраля, из-за предупредительной забастовки в семи аэропортах, которая началась накануне.

Об этом сообщает Tagesschau.

К забастовке призвали профсоюз ver.di и ассоциация государственных служащих.

В семи аэропортах отменены рейсы. В частности в таких как:

Франкфурт/Майн,

Штутгарт,

Мюнхен,

Гамбург,

Дортмунд,

Ганновер,

Бремен

По оценкам ассоциации аэропортов ADV, почти 300 тысяч пассажиров пострадали от отмены 2 340 рейсов. Ассоциация заявила о "беспрецедентной эскалации".

Своей забастовкой не только в аэропортах работники хотят подчеркнуть свои требования в коллективном переговорном процессе между федеральным и местными правительствами. Аэропорты и ассоциация государственных служащих требуют увеличения дохода на 10,5%.

Ранее сообщалось, что Lufthansa была вынуждена отменить все рейсы. Власти проверяли возможную хакерскую атаку 15 февраля, поскольку на этой неделе кибератаке уже подвергалась скандинавская авиакомпания SAS AB.

Также мы писали, что во Франции из-за протестов против пенсионной реформы отменяли авиарейсы.