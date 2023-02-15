Все рейсы немецкой авиакомпании Lufthansa AG приостановлены из-за масштабного технического сбоя. Власти проверяли возможную хакерскую атаку, поскольку на этой неделе кибератаке уже подвергалась скандинавская авиакомпания SAS AB.

Об этом сообщает Bloomberg.

Со слов представителя Lufthansa, сбой в системе затрагивает наземные системы компании, включая операции регистрации.

На данный момент отменены посадки в аэропорту Франкфурта - главной базе Lufthansa. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты Германии, включая Нюрнберг, Кельн и Дюссельдорф.

Позже стало известно, что причиной аварии стало повреждение широкополосных кабелей Deutsche Telekom, что вызвало массовые проблемы с ИТ.

Авиафлот Lufthansa насчитывает порядка 700 самолетов, что делает ее крупнейшей авиакомпанией в Европе. В авиагруппу входят национальные авиаперевозчики Austrian Airlines, Brussels Airlines и Swiss. Компания также управляет бюджетным перевозчиком Eurowings и другими более мелкими брендами.

Напомним, что ранее авиарейсы отменяли во Франции из-за протестов против пенсионной реформы.