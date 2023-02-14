Пассажирка рейса "Аэрофлота" Ставрополь – Москва устроила непристойные танцы с раздеванием прямо в полёте, а после замечаний попыталась попасть в кабину к пилотам с криками, что все умрут.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, скандал произошел из-за того, что пассажирке захотелось покурить, поэтому она закрылась в туалете, но бортпроводник сделал ей замечание.

После этого нарушительница впала в истерику, разделась сверху до пояса и потребовала дать ей пройти к пилотам, угрожая гибелью всем находившимся на борту.

"Я уже знаю, в психушку или тюрьму попаду. Но вообще хочу к пилотам", — заявила женщина экипажу.

Успокоить её удалось только усилиями нескольких мужчин, которые держали женщину, пока бортпроводник надевал на неё наручники. Последнего она успела укусить за плечо. Оставшуюся часть полёта ей пришлось просидеть спокойно.

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