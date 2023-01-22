На днях через площадку по продаже арестованного имущества СЕТАМ ушли с молотка торговые марки крупной украинской авиационной компании SkyUp

К примеру, на торги выставлялись права на объект интеллектуальной собственности — изображение взлетной полосы и самолета с надписью SkyUp и другие хорошо узнаваемые логотипы авиакомпании в фирменном оранжевом цвете. Начальная цена стартовала на разные объекты от 21,8 до чуть больше 50 тысяч гривен. В ходе торгов, которые привлекли по 5-6 участников по каждому лоту, ценник вырос в несколько раз.

Новыми собственниками стали в общем-то далекие от авиации люди, к примеру, физлицо-предприниматель из Житомирской области.

Через СЕТАМ обычно продается имущество компаний-банкротов и должников по производству судебных исполнителей. Поэтому сразу же пошли слухи о возможном банкротстве и самой авиакомпании SkyUp. А тот факт, что на торги выставили только часть торговых марок, а не другое, более осязаемое имущество, к примеру самолеты, эксперты поясняли тем, что, дескать, "все ценные активы уже выведены из стран"».

Впрочем, в самой авиакомпании любые намеки на предполагаемое банкротство нам опровергли, заявив, что компания хоть и пострадала из-за войны, чувствует себя вполне уверенно. «Распродажу» же свои торговых марок в SkyUp нам пояснили «интригами бывшего подрядчика», который пытается взыскать с авиакомпании крупную сумму.

Разбирались, что значит продажа «фирменного оранжевого» SkyUp и как это скажется на работе компании.

Как SkyUp попал на распродажу

В информации к лотам - объектам интеллектуальной собственности SkyUp на сайте СЕТАМ указано, что имущество арестовано в качестве «актива должника» по исполнительному производству №69947706 от 27 сентября 2022 года, которое открыто частным исполнителем исполнительного округа Киева Назаром Павлюком. Примечательно, что дата регистрации этого исполнительного производства практически совпадает с релизом SkyUp об успешной работе, несмотря на войну (к подробностям работы компании мы вернемся позже).

«Так случилось, что в декабре авиакомпания проиграла апелляцию в деле где-то на 12 млн гривен, и открыто исполнительное производство в рамках которого на СЕТАМ продают несколько ТМ. Самые интересные лоты - низ и бок ливреи SkyUp. Стартовая цена этих ТМ 50097 08 гривен», — написал накануне торгов партнер юридической фирмы «Анте» Андрей Гук.

«Это продажа имущества по банкротству», — предположил накануне аукциона партнер Dr Emil Benatov&Partners patent&TM bereau Данил Бенатов.

Как указано в Едином реестре исполнительных решений, производство № №69947706 от 27 сентября 2022 было зарегистрировано частным исполнителем Назаров Павлюком. Взыскателем является компания «Лендгрупп».

Согласно данным Yuocontrol, «Лендргрупп» - это одесское агентство недвижимости, работающее также в технической и образовательных сферах.

Уставной капитал - тысяча гривен. Компания зарегистрированное на полного тезку известного украинского боксера Александра Александровича Усика. Сам он прописан в Луганске н улице Ладожской. До 2014 года он числился также учредителем компании «Добропильвугилля». На нем зарегистрирована также Киевская компания «Ардистори», занимающаяся торговлей, в том числе, топливом.

Одноименная компания «Лендгрупп» есть также в Киеве. Она занимается недвижимостью и предоставляет услуги грузового транспорта. В Yuocontrol указано, что компания находится на учете контролирующих органов по факту отсутствия юрлица по адресу зарегистрированного местонахождения.

Но у этой компании есть интересы и в авиации.

В Хозяйственном суде Львова есть иск «Лендгрупп» к компании, которая уже признана банкротом «Авиафинсервис». К ней одесситы имеют финансовые претензии на сумму больше 5 млн гривен. Заседание суда назначено на начало февраля этого года.

В Хозяйственном суде Киева еще с 2021 года тянулось дело по иску «Лендгрупп» к «Авиакомпании Скайап». Истец требовал взыскания с авиакомпании порядка 12,4 млн гривен долга по договору о заправке воздушных суден. В октябре прошлого года суд удовлетворил требования истца, но решение было обжаловано в Северном апелляционном хозяйственном суде. Правда, безрезультатно.

Судебную тяжбу подтвердили нам и в компании SkyUp.

«Имеем правовой спор с одним из бывших подрядчиков, которые перешел в судебную плоскость. Попытка подрядчика продать ТМ компании на аукционе является инструментом давления на компанию с целью ускорения решения спора вне судов, так как оппоненты понимают, что кассационный суд , который сейчас рассматривает дело, может принять решение не в их пользу», — пояснили нам в пресс-службе SkyUp.

Кто купил ТМ SkyUp

17 января прошел аукцион по продаже прав на объект интеллектуальной собственности Enjoy your life (этот слоган часто используется в рекламе SkyUp). Стартовая цена составляла 21 759 гривен, в ходе торгов, в которых участвовало четыре претендента, ценник вырос до 24371 гривны. Лот достался Алексею Романовичу Довбушу.

Согласно данным Опендатабот, Александр Довбуш - львовский юрист, является владельцем «Львовского промышленного парка», ГО «Дух наций» и компании «Доминус».

Фирменная оранжевая «ливрея» самолетов SkyUp, которая выставлялась за чуть больше 50 тысяч гривен, в итоге перешла почти за 257,5 тысяч некоему Сергею Владимировичу Грищенко (всего в торгах принимало участие семь претендентов).

Он также стал победителем в торгах на «торговую марку с изображением самолета в надписью SkyUp Airlines», предложив за нее 245, 5 тысяч (стартовая цена — 50097 гривен). Торговую марку skyup.aero Грищенко приобрел за 105 тысяч гривен (стартовая цена составляла 15635 гривен).

Человек с таким именем числится а базе Опандатабот как владелец нескольких компаний, часть которых уже прекратили свою деятельность (к примеру, «Кампари Украина», «Коростенский завод отопительной техники, «Медиа мастер»), часть - действующие («Белгрининвест», «Скорость-Нерудпром», «Наолта», «Сеул Энтерпрайс», «Теплый дом», «Мото-Сумы» и др). Их специализация самая разная — от оптовой торговли до разведения крупного рогатого скота, но авиации в сфере бизнес-интересов Грищенко до последнего времени не было.

Сергей Владимирович Грищенко был депутатом Коростеньского городского совета и 2015 году прошел на выборах в Житомирский облсовет (от партии УКРОП)

В 2018 году он попал в скандальную историю, когда, якобы, пытался покончить жизнь самоубийством. Но коллеги по партии тогда эту информацию опровергли, заявив, что имело место неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

Есть подозрения, что через этих людей торговые марки авиакомпании мог выкупить экс-подрядчик SkyUp, чтобы затем «обменять их» на зависшие в авиакомпании больше 12 млн гривен. Но пока они ничем не подтверждены.

«Продолжаем подсчитывать потери»

Главный вопрос - что происходит с авиакомпанией и как на ее работе может сказаться продажа ее интеллектуальной собственности. В пресс-службе SkyUp нам рассказали, что сейчас их самолеты выполняют рейсы в Европе для других авиакомпаний на условиях "мокрого лизинга" и чартерные рейсы под туроператоров.

"Как украинская авиакомпания мы, в соответствие с регламентами, регулирующими гражданскую авиацию ЕС, не имеем права выполнять регулярные пассажирские перевозки, пока не получим сертификат эксплуатанта европейского образца, над чем сейчас и работаем. Получили авторизацию ТСО Великобритании и Швейцарии, что является подтверждением соответствия стандартам безопасности и дает право выполнять рейсы в эти страны. По состоянию на сейчас самолеты (их 11 - Ред.) находятся в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Кишиневе, Риге, Таллине. Мы продолжаем держаться и разворачивать свою деятельность. Но о прибыли или покрытии полученных убытков речь не идет, Мы продолжаем подсчитывать потери и упущенную выгоду. Несмотря на это поддержка операционной деятельности позволяет нам сохранять команду, платить налоги в госбюджет (с начала полномасштабного вторжения перечислили почти 100 млн гривен), а также набирать персонал из других украинских авиакомпаний. Работаем с украинскими и международными организациями и фондами, участвуем в благотворительных проектах. В ноябре 2022 года присоединились к президентской инициативе UNITED24", - рассказали нам в пресс-службе SkyUp.

Озвучить результаты работы компании в деньгах там отказались, сославшись на то, что итоговых данных за прошлый год пока нет.

Отметим, что компания SkyUp говорила о своем возможном банкротстве еще с 2020 года. Тогда трудные времена поясняли убытками в 30 млн долларов из-за закрытия границ из-за эпидемии коронавируса. Но сейчас, как видно, оптимизма стало больше, и об угрозе банкротстве уже никто не говорит.

Учредителями компании SkyUp являются ООО «ACS Украина» и «Глобал Тревел Холдинг Лтд» (последнее зарегистрировано в Великобритании). Конечными бенефициарами компании являются Юрий и Александр Альба.

При этом на Yuocontrol указано, что компания имеет налоговую задолженность более миллиона гривен, накопленную в 2021 году.

Но в процессе банкротства, согласно данным Опендатабот, находится ООО "Вейк-Ап!", зарегистрированное на Анну и Александра Альба. Его юридический адрес тот же, что и у SkyUp. Вид деятельности — рестораны и предоставление услуг по мобильному питанию, уставной капитал - 3 млн гривен.

В процессе прекращения также находится компания "Промотекс Сервис", зарегистрированная на другого бенефициара SkyUp Юрия Альбу. Она специализировалась на ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования, а уставной капитал составлял всего 4 тысячи гривен.

"Судя по тому, что взыскание наложено на торговые марки SkyUp, особых активов на территории Украины у них не осталось", — заметил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как на работу компании повлияет распродажа ее торговых марок? В самой SkyUp утверждают, что никак.

"Оппоненты не учли, что выставленные на аукцион торговые марки не являются основными и почти не используются в хозяйственной деятельности. Основные торговые марки принадлежат владельцам компании, поэтому новые собственники не смогут как-то использовать приобретенные части интеллектуальной собственности", - заявили в SkyUp. Там также добавили, что компания продолжает осуществлять операционную деятельность в обычном режиме.

Частный судебный исполнитель Назар Павлюк утверждает, что новые собственники получат право перепродавать ТМ, вносить их в уставной фонд, выдавать лицензии на использование.

Павел Гук отметил, что "можно попробовать выставить роялти или запрет использования, но будет спор". По словам Кравца, новые собственники могут попытаться выбить со SkyUp плату за использования теперь уже их торговых марок, или, в случае отказа, "заставить перекрасить самолеты". В SkyUp говорят, что пока с подобными предложениями к ним никто не обращался.

Отметим, что пока самолеты авиакомпании летают за пределами Украины, «достать» их новым собственникам торговых марок будет непросто.

"Чтобы добиться запрета на использование ТМ в Европе, нужно подать соотвествующие заявки на признание прав на интеллектуальную собственность в связи с тем, что такие права есть в Украине, а это долго и недешево", — пояснил Кравец.

Но все может измениться после войны, когда компания вернет флот в Украину.