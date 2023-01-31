Авиакомпания Ryanair набирает сотрудников в Украине в ожидании возвращения после войны.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор компании Майкл О’Лири заявил, что компания "нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников".

"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным. Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - сказал гендиректор Ryanair.

Компания рассматривает возможность размещения в Украине до 20 самолетов.

Напомним, ранее в Ryanair заявили, что в ближайшие несколько лет не будет билетов до 10 евро.

Как писала "Страна", торговые знаки SkyUp были проданы за долги. Новыми собственниками стали в общем-то далекие от авиации люди, к примеру, физлицо-предприниматель из Житомирской области. В самой авиакомпании любые намеки на предполагаемое банкротство опровергли, заявив, что компания хоть и пострадала из-за войны, чувствует себя вполне уверенно.