Международная организация гражданской авиации ICAO поставила точку в расследовании о посадке самолёта Ryanair в Минске.

Соответствующее заявление обнародовано на странице ICAO в Facebook.

В мае 2021 года борт совершил незапланированную посадку в столице Беларуси после сообщений о бомбе. После чего белорусские власти задержали летевшего на самолёте экс-главреда Nexta Романа Протасевича.

Запад обвинил Беларусь в захвате самолёта и прервал с ней авиасообщение. Но официальных оценок экспертов о том, что произошло, не звучало.

Вчера уполномоченный орган - ICAO - выпустила доклад, в котором говорится, что сообщение о бомбе было заведомо ложным и организованным белорусскими властями.

Ранее сообщалось, что Протасевич намерен подать иск против Ryanair и назвал посадку самолета провокацией оппозиции.

Кроме того, мы приводили рассказ Протасевича и пассажиров о посадке рейса Ryanair в столице Беларуси.

Вместе с тем, ЕС ввели санкции против Беларуси из-за этого инцидента. А ряд стран, в том числе Польша, Латвия, Литва и Украина, ограничили авиасообщение с Беларусью. Также в список вошли Великобритания, Сингапур, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Австрия, Испания, Япония, Эстония и Швеция.