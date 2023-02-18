Германия не поддержит призывы к уступке Украиной своих территорий, занятых Россией.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

"Такой шаг означал бы, что мы вознаградим эту российскую агрессивную войну, что мы предадим Устав ООН и что мы сделаем народ Украины добычей России", - объяснила Бербок.

Она подчеркнула, что для начала будущих мирных переговоров между Украиной и Россией непременным условием должен стать вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины.

То есть, поддержала ту точку зрения, которую постоянно озвучивают представители официального Киева.

Ранее экс-канцлер ФРГ Шредер назвал войну в Украине "ошибкой правительства РФ" и призвал обе стороны к уступкам.

Как писала "Страна", к территориальным уступкам ради прекращения войны не готовы 84% украинцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.