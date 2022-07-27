84% украинцев не готовы к территориальным уступкам ради прекращения войны, согласен на уступки каждый десятый.

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса КМИС, проведенного 6-20 июля.

Согласны с тем, что "для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых территорий" 10% прошенных.

Опрос показывает, что в этом вопросе мнения украинцев практически не изменились с мая, число неготовых к уступкам выросло на 2%.

Больше готовых к уступкам на востоке - сейчас 16%. На юге этот показатель 10% ( мае было 9%).

В центре и на западе только 9% опрошенных согласны с тем, что можно поступиться частью территорий в обмен на мир.

Также тех, кто допускает отказ от части территорий ради сохранения независимости больше среди русскоязычных украинцев.

Такое мнение поддержали 8% украиноязычных украинцев, 9% украинцев-билингвов, 14% русскоязычных украинцев и 19% русскоязычных россиян.

Ранее мы писали, что 86% украинцев заметили ухудшение экономики, три четверти почувствовали это на себе. О таких данных свидетельствуют результаты проведенного 23-24 июля опроса социологической группы "Рейтинга".

Также мы писали, что Украина хочет, чтобы визы в Евросоюз выдавали только тем россиянам, кто против войны.