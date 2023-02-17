Опубликованы фото подготовки к отправке в Украину американских БМП Bradley, которые накануне прибыли в Германию. Сейчас команда специалистов готовит 60 машин Bradley к передаче их в Украину.

Об этом сообщает DVIDS.



"Первая партия боевых машин пехоты M2A2 Bradley из США прибыла на рабочую площадку Coleman Army Prepositioned Stocks-2, и группа экспертов во главе с 405-й армейской бригадой полевой поддержки занимается поставкой и подготовкой Bradley к дальнейшему движению", - пишет издание.

M2 Bradley - боевая машина пехоты, разработанная в США в конце 1970-х годов на замену уже устаревшему к тому времени бронетранспортеру M113.

Боевая машина пехоты "Брэдли" оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, 7,62-мм пулемётом, ракетной пусковой установкой TOW и шестью стационарными 5,56-мм автоматами в амбразурах для десанта.

Об отправке этой техники транспортное командование вооруженных сил США отчиталось 31 января. При этом указывалось, что Штаты доставляют в Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках пакета военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов, о котором было объявлено в январе.

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