США отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley, обещанных администрацией Джо Байдена в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщило Транспортное командование (TRANSCOM) американских вооруженных сил.

"Груз, включающий более 60 Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, они предоставят украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что Транспортное командование ВС США доставляет в Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках пакета военной помощи на сумму $2,85 млрд, о котором было объявлено ранее в январе.

Всего Соединенные Штаты выделили Украине более 27,4 миллиарда долларов на безопасность с начала правления администрации Джо Байдена. С 2014 года США выделили более $29,5 млрд на безопасность помощи Украине и более 26,7 миллиарда долларов с начала жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года, добавили на сайте Пентагона.

Ранее в Сети появилось видео перевозки на территории Польши обещанных США Украине БМП Bradley.