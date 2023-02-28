Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал поставлять в Украину автоматизированные разведывательные системы.

Об этом говорится в заявлении компании.

Указанные системы разведки используются для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала.

В Rheinmetall не разглашают о сумме контракта, но отмечают, что этот заказ измеряется числом из двух цифр в миллионах евро, то есть точно больше 10 миллионов евро.

Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel, чтобы предоставить системы SurveilSPIRE, состоящие из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью, небольших дронов с автопилотом и системы управления. Доставка оборудования уже началась, сообщают в компании.

Как сообщалось, Германия поставила в Украину шесть бронированных мостоукладчиков и восемь грузовиков.

При этом власти Германии опровергли планы о заключении оборонного пакта с Украиной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.