Правительство Германии опровергает сообщения о том, что Лондон, Париж и Берлин имеют планы по заключению "оборонного пакта" с Украиной.

Об этом пишет Welt.

Как пояснил представитель немецкого правительства, дебаты о гарантиях безопасности для Киева начались среди союзников по НАТО через несколько недель после начала войны.

"В течение нескольких месяцев не было никакого нового, конкретного статуса по этому вопросу. На последней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли", - утверждает чиновник.

Ранее в издании The Wall Street Journal появилась статья, в которой утверждалось, что некоторые самые крупные европейские страны - члены НАТО готовят "оборонный пакт" с Украиной, подталкивая ее к миру в обмен на сближение с НАТО.

Напомним, в МИД ФРГ заявили, что Берлин не поддержит призывы к Украине уступить РФ оккупированные территории.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус не видит скорого окончания войны в Украине или перспектив быстрой победы.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в войне Украины и РФ победителей не будет. Кроме того, по его словам, "Франция не хочет разгрома России".