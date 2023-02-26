Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на официальном сайте немецкого правительства.

Сообщается, что Германия поставила в Украину шесть бронированных мостоукладочных машин Biber, 20 тысяч аптечек, 8 грузовиков Zetros и 10 зимних маскировочных сеток.

Танковый мостоукладчик - бронированная инженерная машина на базе танкового шасси, которая предназначается для транспортировки, а также установки и снятия мостовой конструкции в боевой обстановке с целью обеспечения продвижения танков и других боевых машин.

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