Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко посетил полигон в Германии, где поучаствовал в испытании танков Leopard перед их отправкой в Украину.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

"Танки Leopard из Германии готовят для отправки в Украину. Наши бойцы учатся управлять ими и вскоре вернутся в Украину. Прибудет и техника. Владимир на полигоне в Германии испытывал "котов", которых так ждут в Украине", - говорится в сообщении мэра Киева.

А Владимир Кличко в видеоролике заявил, что "год назад не подумал бы, что будет управлять таким "котиком".

В то же время, судя по кадрам, Кличко-младший не сам управляет танком, а едет в качестве пассажира.

Напомним, в Германии приняли решение увеличить количество танков Leopard 2, которые отправят в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус решил довести общее количество запланированных поставок Киеву с 14 до 18 танков Leopard 2 A6.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль показал первые четыре танка Leopard 2, которые уже прибыли из Польши в Украину. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы еще 60 танков PT-91 Twardy.