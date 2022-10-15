Германия предоставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber и 10 понтонно-мостовых машин.

Об этом сообщает федеральное правительство страны.

Танковый мостоукладчик — бронированная инженерная машина на базе танкового шасси, которая предназначается для транспортировки, а также установки и снятия мостовой конструкции в боевой обстановке с целью обеспечения продвижения танков и других боевых машин.

На минувшей неделе Украина также получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.

В сентябре ФРГ передала Украине шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц.

ВСУ получили 59 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

ВСУ также получили три тысячи противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается в $1,5 млрд.

Еще летом Германия собиралась передать Украине 16 бронированных мостоукладчиков для преодоления преград на поле боя.

Также "Страна" писала, что присланная из Германии система ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины.

В ближайшие недели Германия передаст Украине дополнительные гаубицы PzH 2000 и РСЗО Mars II.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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