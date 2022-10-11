Германия передала Киеву первую систему ПВО Iris-T.

Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, передача состоялась во вторник недалеко от польско-украинской границы.

Изначально первая передача была запланирована на ноябрь.

По данным федерального правительства, это оружие является самой современной системой ПВО Германии.

Напомним, газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника написала, что Украине не хватает систем ПВО, это показали вчерашние ракетные удары России.

Отметим, что о недостаточном количестве систем ПВО вчера заявлял и главком ВСУ Валерий Залужный.

При этом вчера, после разговора с Зеленским, президент США Джо Байден заявил, что Украине поставят новые системы ПВО.

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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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