Китай будет продолжать сотрудничать с Россией, несмотря на негативную реакцию.

Об этом говорится в отчете американской разведки, сообщает "Радио Свобода".

Согласно отчету, продолжение сотрудничества Китая с РФ – это "попытки бросить вызов США".

Также в отчете говорится, что РФ, вероятно, не стремится к конфликту с США и НАТО, но война в Украине несет большой риск того, что это произойдет. Потому Россия будет в следующие 10 лет оставаться "внушительным и менее предсказуемым вызовом для США", считают в разведке.

Ранее мы приводили данные опроса, согласно которому главным врагом США их граждане считают Китай: его выбрали 50%. При этом Россию назвали врагом 32% респондентов.

Также мы писали, что Запад и крупные страны Азии Турция, Индия и Китай принципиально по-разному смотрят на сценарий завершения войны в Украине. Жители западных стран выступают за победу Украины с полным возвращением территорий, даже если это затянет войну. А население упомянутых восточных стран считает, что лучше Украине согласиться на потерю территорий, но завершить войну поскорее.