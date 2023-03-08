Запад и крупные страны Азии (Турция, Индия и Китай) принципиально по-разному смотрят на сценарий завершения войны в Украине.

Об этом свидетельствует опрос Европейского совета по международным отношениям, пишет "Немецкая волна".

Жители западных стран выступают за победу Украины с полным возвращением территорий, даже если это затянет войну.

А население упомянутых восточных стран считает, что лучше Украине согласится на потерю территорий, но завершить войну поскорее.

Также, несмотря на войну, большинство жителей Индии (80%), Китая (79%) и Турции (69%) считают Россию "союзником", либо "партнером". В Европе и США преобладает мнение, что Россия является "противником" или "соперником".

Ранее сообщалось, что в США и Европе падает уровень поддержки оказания помощи Украине, по данным опроса.

Также мы писали, что Пполовина американцев главным врагом страны назвала Китай.

Тем временем война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

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