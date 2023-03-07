В США и Европе снижается уровень поддержки предоставления Украине помощи.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на социологический опрос YouGov.

В Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, показатель упал с 67% в апреле 2022 года до 39% в декабре.

У демократов за тот же период - с 82% до 75%.

При этом в США на высоком уровне остается поддержка поставок продовольствия и медикаментов (86% демократов и 78% республиканцев). Отправку танков поддерживает около 70% демократов и около 50% республиканцев.

Также снизилась поддержка введения санкций в странах ЕС. В феврале 2022 года в Великобритании за это высказывалось 45% респондентов, в декабре - 35%. Аналогичное снижение произошло во Франции (примерно с 25% до 20%), Германии (с почти 40% - ниже 30%), Италии и Испании.

Напомним, ранее WP писала, что США предупредили Украину о решающем моменте в войне и хотят добиться от Киева успехов на поле боя, в то время как оружие и помощь со стороны Соединенных Штатов и их союзников растут.

Также СNN писал, что теневая борьба лидеров республиканцев Трампа и Десантиса "должна беспокоить Украину". По данным телеканала, республиканцы могут выдвинуть в президенты кандидата, который может аннулировать заверения Джо Байдена в неизменности поддержки Украины.