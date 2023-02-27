Министр финансов США Джанет Йеллен сегодня прибыла в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский назвал встречу важной. На ней обсуждались дальнейшие санкции в отношении России.

"США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну", - прокомментировал он встречу с Йеллен.

Министр финансов США Джанет Йеллен в Киеве подтвердила новый транш для пополнения украинского бюджета, но не конфискацию резервов российского Центробанка. Об этом сообщила BBC.

"США с начала войны оказали Украине бюджетную поддержку на общую сумму свыше 13 млрд долларов. Йеллен объявила, что в ближайшее время будет перечислен очередной транш, после чего она превысит 14 млрд. До 30 сентября Украина должна получить еще 8,65 млрд долларов по подобным статьям", – говорится в публикации.

Также Би-Би-Си сообщает, что премьер Денис Шмыгаль, принимая гостью, вернулся к идее направить на нужды Украины средства из российских золотовалютных резервов, замороженные в западных банках.

"В администрации Байдена считают, что юридической возможности для их окончательной конфискации нет. Йеллен подтвердила эту позицию в телефонном брифинге для журналистов незадолго до визита", – пишет издание.

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