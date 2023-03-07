Теневая борьба двух лидеров республиканцев - экс-президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рональда Десантиса - "должна беспокоить Украину".

Об этом пишет CNN в своем материале.

Республиканцы по итогу этой борьбы могут выдвинуть в президенты кандидата, который может аннулировать заверения президента США Джо Байдена в неизменности поддержки Украины.

"Кандидат от республиканцев в 2024 году, несомненно, будет обслуживать базу, которая считает, что США должны тратить деньги на обеспечение безопасности своих собственных границ, а не украинских. И что Байден больше заботится об иностранцах, чем об американцах", - говорится в материале.

Телеканал напоминает, что Трамп уже обещал закончить войну в Украине за один день. И уже строит свою президентскую кампанию на том, что Байден привел планету на грань ядерной катастрофы.

Что же до Десантиса, то он от сторонника военной помощи Украине в 2015 году эволюционировал в ее критика (мы рассказывали, что он предлагал сосредоточиться на Китае, а не России, которая Западу, по мнению Десантиса, не угрожает).

Также издание анализирует книгу Десантиса "Мужество быть свободным", где он критикует своего же однопартийца и бывшего президента Буша-младшего за "мессианские" войны в Афганистане и Ираке. В статье добавляют, что на риторике против "тупых войн" Буша одержал победу демократ Барак Обама.

Основную опасность для политики Байдена CNN видит в том, что "битва на краю Европы не выглядит так, будто она закончится в ближайшее время". И поэтому Байдену в 2024 году придется, вероятно, вести дебаты с кандидатом от республиканцев, имея за плечами затянувшийся конфликт. А значит "часы для Украины тикают".

Но даже если Киев победит в конфликте или достигнет "маловероятного в настоящее время" мирного соглашения с Москвой, будущее Украины будет зависеть от того, окажется ли она де-факто под протекторатом НАТО, пишет издание. И опасается, что вероятные президенты-республиканцы, судя по текущей риторике, не готовы такого протектората предоставить.

Напомним, ранее Трамп призвал США избавиться от Байдена, Нуланд и всей коррумпированной верхушки.

Также сообщалось, что Трамп обвинил Байдена в подталкивании мира к третьей мировой.