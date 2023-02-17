Несколько сотрудников Пентагона, работавших при бывшем президенте США Дональде Трампе, следили за неопознанными летающими объектами, которые теперь, предположительно, считаются "воздушными шарами", однако Белому дому об инцидентах не сообщали.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что в то время Пентагону было не ясно, что это за объекты.

Ранее власти США сообщили, что в прошлом уже происходили инциденты с "воздушными шарами", однако где именно они происходили, не заявляли. По их словам, администрация бывшего президента Трампа, вероятно, не заметила их.

Теперь же, по данным издания, выяснилось, что в Пентагоне были осведомлены об инцидентах и даже были обеспокоены, что они связаны с Китаем, который якобы использовал их для тестирования систем создания помех для радаров над секретными военными объектами США. При этом данные, собранные об инцидентах, произошедших во времена президентства Трампа, ограничены базовыми оценками, поэтому их не распространяли более широко среди руководства США.



В публикации говорится, что обнаруженные в то время шары были меньше и летали на более низкой высоте и меньшее количество времени, чем тот, который был сбит 4 февраля, а также не летали над всей страной.

Напомним, в Белом доме допустили, что три неопознанных летающих объекта, сбитых за последние несколько дней над Америкой, скорее всего были "безобидными коммерческими или исследовательскими проектами, не представляющими реальной угрозы для США".

Ранее мы писали, что накануне президент США Джо Байден заявил, что ежедневно получает данные разведки о сбитых воздушных объектах над севером США и Канадой, но пока ничто не указывает на их связь с китайским аэростатом.