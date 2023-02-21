Президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины может толкнуть человечество к третьей мировой войне.

Такое мнение выразил во вторник бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Если вы следите и понимаете шаги, которые предпринимает Байден в отношении Украины, то увидите, что он систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что вскоре может стать третьей мировой войной. Разве это не безумие?" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Также сегодня Трамп в очередной раз сказал, что может закончить войну в Украине за сутки.

"Я позвоню двоим людям - Путину и Зеленскому. Я скажу: "Нам надо встретиться". Я гарантирую, что мы сможем решить этот вопрос. Мы заключим договор на протяжении 24 часов", - объявил Трамп во время выступления во Флориде.

Осенью Трамп заявлял, что нужны переговоры Украины и России, чтобы предотвратить третью мировую войну.

"Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы закончим третьей мировой войной", - заявил экс-президент США.