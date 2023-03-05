Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что мог бы завершить войну в Украине за сутки, если бы был президентом США, однако отказался рассказывать, как именно он бы это сделал.

Об этом сообщает Daily Caller.

Журналисты спросили у Трампа, что конкретно он сделал бы, чтобы закончить войну за 24 часа.

"Я не собираюсь вам этого говорить, потому что, если бы я сказал вам это, я, вероятно, не смог бы этого сделать", - ответил Трамп.

"Мы здесь играем в гигантскую шахматную партию… Было бы так просто уладить эту войну. Я мог бы сделать это за 24 часа", - добавил он.

По его словам, чтобы сделать это, необходима власть, которой обладает президент.

Также Трампа спросили, что он делал, чтобы сдержать президента России Владимира Путина во время своего правления.

"Он знал, что будет возмездие, если он отправится в Украину. Он знал это. Ему это сказал я. У меня с ним очень хорошие отношения, но он это понял, я сказал: "Просто не делай этого", - заявил Трамп.

Напомним, в августе 2022 года Трамп заявлял, что Зеленский должен был согласиться на нейтральный статус и отказаться от идеи вернуть Крым.

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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