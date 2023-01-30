Экс-президент США Дональд Трамп начал предвыборную кампанию. Она стартовала мероприятиями в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.

Первые предвыборные выступления Трампа анализирует западная пресса.

По наблюдениям экспертов, политик изменил тактику, ограничив количество участников собраний. Так, в Южной Каролине он встретился с двумя сотнями сторонников, хотя раньше устраивал более многолюдные мероприятия. На собраниях он традиционно критиковал внешнюю политику нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Также он сказал, что смог бы закончить конфликт в Украине за 24 часа и предостерег от предоставления Киеву тяжелого вооружения.

Так, газета New York Times отметила, что хотя декорации собраний были новыми, речи носили типично трамповский тембр. Свою кандидатуру он представил как щит страны от коммунизма и марксизма и пообещал не допускать в женский спорт трансгендеров.

Guardian обратила внимание на нападки в адрес губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который раньше находился в тени Трампа и которого он копировал, но с тех пор стал его самым могущественным политическим соперником в Республиканской партии.

А Washington Post считает, что очарование и волнение, которыми Трамп был встречен летом 2015 года, уменьшились. Сможет ли кто-то воспользоваться этим - самый большой вопрос в республиканской гонке, пишет издание.

Ранее "Страна" приводила заявление Трампа на собрании в Нью-Гэмпшире о том, что в руководстве Демократической партии находятся марксисты и коммунисты.

Напомним, Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году в ноябре.