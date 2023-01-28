Бывший глава Белого дома Дональд Трамп начал свою президентскую кампанию-2024 с обвинений демократов в коррупции и коммунизме. Это произошло в Салеме, штат Нью-Гэмпшир, на ежегодном собрании Республиканской партии штата.

Об этом сообщает The New York Post.

Впервые выступая на мероприятии с момента объявления об участии в президентской гонке 2024 года, в 55-минутной речи он заявил, что США при Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом.

"То, что они делают, отравляет нашу страну", - сказал он, упомянув такие проблемы, как слабая охрана границ и "радикально-левые прокуроры", которые отказываются сажать преступников в тюрьму.

Кроме того, по мнению экс-главы Белого дома, у руководства Демократической партии находятся "радикальные левые", многие из которых - "марксисты и коммунисты".

"Мы остановили коммунистов, мы остановили марксистов. И если мы не остановим их в следующий раз, я думаю, это будет конец", - сказал политик 413 партийным чиновникам, собравшимся в Салеме.

Ранее мы сообщали, что по опросам Трампу симпатизируют больше избирателей США, чем Байдену.

Мы также писали, что Трамп начинает президентскую кампанию.