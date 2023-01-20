Бывший президент США Дональд Трамп собирает компромат на губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который может претендовать на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

По их сведениям, за последние два месяца Трамп часто обсуждал с союзниками способы нанести болезненный удар своему конкуренту.

"Что еще есть у нас на Рона?" - приводят собеседники издания вопрос, неоднократно задаваемый экс-главой США. В планах команды Трампа подорвать популярность и привлекательность ДеСантиса в глазах населения и выставить его как человека, связанного с закулисными политическими интригами, пишет журнал.

ДеСантис еще не заявлял о своих президентских амбициях, однако возможность борьбы с ним за номинацию на пост президента ранее фактически признал Трамп, который 15 ноября сообщил о том, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Как показывали в декабре данные СМИ, ДеСантис уверенно победил бы Трампа на республиканских праймериз.

Ранее "Страна" писала, что республиканцы готовы двигаться дальше без экс-президента США Дональда Трампа, поскольку у партии появился потенциальный лидер – губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Между тем Трамп, уже объявивший об участии в выборах 2024 года, начинает президентскую кампанию. 28 января он выступит в парламенте Южной Каролины.