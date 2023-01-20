"Что ещё есть у нас на Рона?" Трамп собирает компромат на губернатора Флориды, который может его победить
Бывший президент США Дональд Трамп собирает компромат на губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который может претендовать на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.
Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
По их сведениям, за последние два месяца Трамп часто обсуждал с союзниками способы нанести болезненный удар своему конкуренту.
"Что еще есть у нас на Рона?" - приводят собеседники издания вопрос, неоднократно задаваемый экс-главой США. В планах команды Трампа подорвать популярность и привлекательность ДеСантиса в глазах населения и выставить его как человека, связанного с закулисными политическими интригами, пишет журнал.
ДеСантис еще не заявлял о своих президентских амбициях, однако возможность борьбы с ним за номинацию на пост президента ранее фактически признал Трамп, который 15 ноября сообщил о том, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
Как показывали в декабре данные СМИ, ДеСантис уверенно победил бы Трампа на республиканских праймериз.
Ранее "Страна" писала, что республиканцы готовы двигаться дальше без экс-президента США Дональда Трампа, поскольку у партии появился потенциальный лидер – губернатор Флориды Рон ДеСантис.
Между тем Трамп, уже объявивший об участии в выборах 2024 года, начинает президентскую кампанию. 28 января он выступит в парламенте Южной Каролины.