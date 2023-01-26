Американская компания Meta восстановила аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях Instagram и Facebook, которыми она владеет.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Решение компании отозвать блокировку, анонсированное во вторник, означает, что бывший президент может теперь получить доступ к миллионам подписчиков на двух сервисах на фоне того, как он делает ставку на новую президентскую кампанию", - отмечает агентство.

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт ещё действующего президента США уже 7 января 2021 года, то есть сразу после штурма Конгресса его сторонниками после поражения на выборах, которые сам Дональд Трамп назвал украденными.

Первой подобное решение приняло руководство Twitter, там страница главы государства заблокирована на 12 часов, а потом и навечно. После чего к ведущим социальным сетям присоединились и другие.

Однако прошлой осенью учётная запись экс-президента США была восстановлена в Твиттере. Это случилось после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, который провёл новый владелец компании Илон Маск.