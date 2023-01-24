Американские власти арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, который участвовал в расследовании контактов кампании бывшего президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года.

Самое интересное, что Макгонигала арестовали по… обвинению в незаконном сотрудничестве с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, против которого Вашингтон ввел санкции.

По данным минюста США, Макгонигал и еще один американский гражданин, бывший советский и российский дипломат Сергей Шестаков, по заказу Дерипаски собирали информацию о неназванном крупном бизнесмене из России.

Обвинительное заключение по делу 54-летнего Макгонигала и 69-летнего Шестакова опубликовано на официальном сайте министерства юстиции США. Оба подозреваемых были арестованы в субботу вечером и в понедельник предстали перед судом.

В заключении сказано, что Макгонигал был сотрудником ФБР с 1996 по 2018 год, при этом последние два года своей карьеры он возглавлял контрразведывательное управление спецслужбы в Нью-Йорке. В этом качестве он принимал участие в расследованиях, касающихся российских олигархов, в числе которых был и Дерипаска.

Сергей Шестаков, как пишет американский минюст, служил в МИД СССР и России с 1979 по 1993 год, а позже получил американское гражданство и работал переводчиком в госучреждениях и судах США.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший поверенный ФБР признал, что подделал документ при расследовании сговора Трампа с Россией, а также о том, что Трамп заявил, что нет никаких доказательств по делу о "вмешательстве России в выборы".