США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов.

Об этом официально заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводятся в официальном пресс-релизе на сайте ведомства.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, я санкционирую 33-е с августа 2021 года выделение американских вооружений и техники для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Этот пакет военной помощи включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, мостоукладчики, боеприпасы и оборудование для сноса, а также другое техническое обслуживание, обучение и поддержку", - сказано в заявлении.

Блинкен добавил, что пока Россия не закончит войну, сколько потребуется, США будут "стоять единым фронтом с Украиной и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина занимала максимально сильную позицию за столом переговоров".

О том, что сегодня администрация США объявит о новом пакете военной помощи для Украины, вчера говорил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Между тем Евросоюз планирует в течение нескольких недель отправить Украине боеприпасы на миллиард евро.