Администрация США в пятницу, 3 марта, объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом заявил на брифинге 2 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Завтра США объявят об очередном пакете помощи Украине", - сказал он журналистам.

По словам Кирби, "пакет будет включать прежде всего боеприпасы, которые потребуются украинцам для уже полученных ими систем вооружения, в том числе - для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии".

Сумму пакета Кирби не назвал.

Как мы писали, в конце января США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиардов долларов. Он тоже включал снаряды для артиллерии и боеприпасы для HIMARS.

В годовщину полномасштабного вторжения России, 24 февраля, в США тоже объявили о новом пакете военной помощи для Украины - на сей раз в размере 2 млрд долларов. В него включили боеприпасы разных типов, защищенное вспомогательное оборудование связи, а также беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20.