Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму около 619 миллионов долларов.

Об этом заявило 1 марта Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как говорится в распространенном заявлении ведомства, продажа указанных вооружений "послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности".

Таким образом Вашингтон рассчитывает "поддержать продолжающиеся усилия Тайваня по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала".

"Возможная сделка по продаже поможет повысить безопасность стороны, приобретающей данные вооружения, а также будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", - указали в Агентстве.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США об этом решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее одобрении или блокировке.

Ранее мы сообщали, что финансовый комитет палаты представителей США принял несколько законопроектов, предполагающих введение ограничений против Китая и направленных на защиту Тайваня от возможных посягательств со стороны Пекина.

Также в США заявляли, что не намерены снижать темпы поставок вооружений Тайваню, несмотря на войну в Украине.