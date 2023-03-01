Президент России Владимир Путин рассчитывает на затягивание конфликта в Украине и истощение Запада.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"На что рассчитывает Путин? На:

затягивание конфликта;

истощение западных экономик;

внутренние противоречия в Украине;

манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир). И перевод в тот же затяжной конфликт", – написал он

Напомним, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на прекращение огня, которое РФ использует для новой агрессии.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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