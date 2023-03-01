"Затягивание конфликта и истощение Запада". У Зеленского озвучили, на что сейчас рассчитывает Путин
Президент России Владимир Путин рассчитывает на затягивание конфликта в Украине и истощение Запада.
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"На что рассчитывает Путин? На:
- затягивание конфликта;
- истощение западных экономик;
- внутренние противоречия в Украине;
- манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир). И перевод в тот же затяжной конфликт", – написал он
Напомним, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на прекращение огня, которое РФ использует для новой агрессии.
Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.
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