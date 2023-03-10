Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР.

Об этом сообщает Xinhua.

Он стал первым китайским правителем после Мао Цзедуна, который будет править более 10 лет. Си Цзиньпин также вновь занял пост главы Центрального военного совета.

В голосовании приняли участие 2 952 человека, решение о его кандидатуре было принято единогласно

Отметим, в октябре прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

Также сообщалось, что в Китае ближайшего соратника Си Цзиньпина наделили беспрецедентными полномочиями. Он был назначен секретарем Секретариата ЦК, что усиливает его позиции в партийном аппарате, и главой Политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая, которая курирует деятельность всех гражданских силовых служб.

Также мы писали, что в разведке США раскрыли планы Си Цзиньпина в отношении Тайваня.