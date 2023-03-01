В Пекине закончились переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Они длились четыре часа - в расширенном формате и один на один.

Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

Как пишет пресс-служба, по завершении торжественной встречи главы государств направились на официальные переговоры с участием членов делегаций.

На ней Лукашенко отметил, что Минск заинтересован "в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран". Он предложил создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае.

"Меня с господином президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений", - заявил в ответ Си Цзиньпин.

Лидеры стран как на переговорах в широком, так и в узком составах общались гораздо дольше запланированного времени.

Главы государств по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху.

В присутствии глав государств также был подписан масштабный пакет документов о сотрудничестве в разных сферах.

Ранее мы сообщали о начале в Китае встречи Лукашенко и Си Цзиньпина.

Также мы писали, что Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином поддержал китайский мирный план.