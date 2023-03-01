Беларусь поддерживает китайские мирные инициативы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой КНР.

Он отметил, что "сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений".

И эти решения должны быть "направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей".

"Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности", - сказал Лукашенко.

Напомним, в Кремле вчера заявили, что план Пекина требует доработки.

"Детали плана Китая по урегулированию конфликта в Украине должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов всех сторон", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Страна" подробно рассказывала о китайском "мирном плане", который не поддержала ни Украина, ни Запад.

Главный упрек к Китаю со стороны украинской власти, что он не предлагает до заключения перемирия вывести российские войска со всех захваченных территорий, что является главным условием Киева для возобновления переговоров об урегулировании конфликта. А значит, по логике Киева и Запада, Пекин подыгрывает позиции Москвы, которая предлагает вернуться к диалогу без предварительных условий.