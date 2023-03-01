В Китае началась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя Китая Си Цзиньпина.

Накануне Пекин выдвинул мирный план по Украине, после чего в КНР собрались поехать лидеры Евросоюза.

CNN, комментируя визит, пишет, что в Китай прибыл ключевой союзник Владимира Путина, с территории которого год назад началось наступление на Киев.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.