Причиной появления мирного плана Китая стал прогноз Академии военных наук КНР по поводу исхода войны в Украине.

Об этом пишет японское издание Nikkei Asia.

В декабре академия военных наук КНР смоделировала возможный финал войны и пришла к выводу, что она завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет "иметь превосходство".

При этом, как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, говорится в отчете.

"По совпадению срок действия пакета помощи в размере 45 миллиардов долларов, принятого в декабре прошлого года в США, истекает этим летом", - добавляют журналисты.

По их данным, после прочтения доклада военной академии, китайское руководство выдвинуло свой мирный план по Украине. Он направлен на достижение трех целей:

Восстановление отношений с Европой. Сохранить дружеские отношения с Украиной. "Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", - сказал источник в китайском правительстве. Мирный план включает положение о восстановлении экономики, что указывает на то, что Китай уже рассматривает возможность экономической помощи. Конечная цель состоит в том, чтобы Китай играл ведущую роль в обеспечении прекращения огня. "Лучшим сценарием для Си было бы начало переговоров между Россией и Украиной после того, как китайский лидер представит Путину мирный план (во время предполагаемого визита в Москву - Ред.). Это сделало бы Китай реальным собеседником в вопросе о прекращении огня и поставило бы его в выгодное положение, позволяющее привлечь на свою сторону страны Глобального Юга, особенно те, которые держат США и Китай на расстоянии вытянутой руки", - говорится в статье.

Ранее "Страна" подробно рассказывала про мирный план Китая.

Тем временем в Евросоюзе назвали красной линией передачу Китаем оружия России.

Несмотря на это американская разведка полагает, что Китай будет продолжать сотрудничать с Россией, чтобы бросить вызов США.